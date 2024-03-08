Канада присоединилась к коалиции дронов для Украины. Фото:

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Канада приєднується до коаліції дронів для України.

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Канадський уряд шукатиме шляхом для збільшення можливостей України в галузі безпілотників. Ця допомога допоможе зміцнити спроможність України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила прес-служба уряду Канади.

За оприлюдненою інформацією, канадські союзники вже посилили Україну в сфері безпілотників, бо передали понад 100 спеціалізованих камер для дронів канадського виробництва. Ткож Канада незабаром передасть понад 800 дронів SkyRanger R70, які автоматизовані й мають навігаційні системи.

Як відомо, українська коаліція дронів почала працювати 17 лютого. Очолили коаліцію Латвія та Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.

Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що Велика Британія виділить 325 млн фунтів стерлінгів на закупку для України 10 тис. найсучасніших безпілотників. Переважна частина цих БПЛА — FPV-дрони, однак є й розвідувальні та морські безпілотники.