Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
россия ночью отражалась от атаки дронов. Фото:

россия ночью отбивалась от атаки дронов — где гремели взрывы

8 мар 2024, 10:50
999

Вибухи в російській федерації прогриміли вночі 8 березня.


.

У нічну пору доби над Бєлгородською та Волгоградською областями було «збито» 12 нібито українських безпілотників. Відповідну заяву зробили в Міністерство оборони росії.

Противник заявив, що протиповітряна оборона знищила один безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області, а 11 БПЛА нібито приземлили над територією Волгоградської області.

Традиційно про якість влучання, руйнування чи постраждалих окупанти не говорили.

Нагадаємо, вночі 7 березня протиповітряна оборона працювала у трьох областях росії — гучно було у Курській, Брянській та Тульській областях. Окупанти заявили про нібито перехоплення та збиття одного безпілотника над Курською областю, трьох БПЛА над Брянською областю та двох дронів над Тульською областю.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров