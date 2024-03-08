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росія вночі відбивалася від атаки дронів. Фото:
росія вночі відбивалася від атаки дронів — де гриміли вибухиhttps://racurs.ua/ua/n193116-rosiya-vnochi-vidbyvalasya-vid-ataky-droniv-de-grymily-vybuhy.htmlРакурс
Вибухи в російській федерації прогриміли вночі 8 березня.
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У нічну пору доби над Бєлгородською та Волгоградською областями було «збито» 12 нібито українських безпілотників. Відповідну заяву зробили в Міністерство оборони росії.
Противник заявив, що протиповітряна оборона знищила один безпілотний літальний апарат знищено над територією Бєлгородської області, а 11 БПЛА нібито приземлили над територією Волгоградської області.
Традиційно про якість влучання, руйнування чи постраждалих окупанти не говорили.
Нагадаємо, вночі 7 березня протиповітряна оборона працювала у трьох областях росії — гучно було у Курській, Брянській та Тульській областях. Окупанти заявили про нібито перехоплення та збиття одного безпілотника над Курською областю, трьох БПЛА над Брянською областю та двох дронів над Тульською областю.
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