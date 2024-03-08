США та Велика Британія попередили про можливі теракти в Москві. Фото:

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Терористичні акти в Москві можуть відбутися у найближчі дві доби.

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Екстремісти готують атаки в місцях великих скупчень людей у столиці рф протягом наступних 48 годин. Громадянам США слід уникати великих зібрань. Про це заявляється на сайті посольства Сполучених Штатів Америки в росії.

Посольство відстежує повідомлення про те, що екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві, включно з концертами, — йдеться у повідомленні.

Також американців закликають стежити за оновленнями у місцевих ЗМІ та бути уважними до того, що відбувається навколо. Державний департамент США підвищив рівень небезпеки подорожей до рф до максимальної, четвертої позначки.

Невдовзі після опублікування цього застереження сайт посольства Штатів перестав працювати.

Посольство Великої Британії у Москві також опублікувало аналогічне попередження. Лондон рекомендував повністю утриматися від поїздок до країни-агресора або розглянути можливість залишити країну.

У дипвідомстві наголосили, що «ситуація в росії є непередбачуваною» й те, що «туристична страховка може бути анульована», якщо британці вирушать до рф всупереч рекомендаціям.

Російська влада ситуацію поки не коментувала.