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Канада приєдналася до коаліції дронів для України. Фото:
Канада приєдналася до коаліції дронів для Україниhttps://racurs.ua/ua/n193117-kanada-pryiednalasya-do-koaliciyi-droniv-dlya-ukrayiny.htmlРакурс
Канада приєднується до коаліції дронів для України.
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Канадський уряд шукатиме шляхом для збільшення можливостей України в галузі безпілотників. Ця допомога допоможе зміцнити спроможність України у сфері бойових безпілотних літальних апаратів. Про це повідомила прес-служба уряду Канади.
За оприлюдненою інформацією, канадські союзники вже посилили Україну в сфері безпілотників, бо передали понад 100 спеціалізованих камер для дронів канадського виробництва. Ткож Канада незабаром передасть понад 800 дронів SkyRanger R70, які автоматизовані й мають навігаційні системи.
Як відомо, українська коаліція дронів почала працювати 17 лютого. Очолили коаліцію Латвія та Велика Британія. Також до коаліції приєдналися Швеція, Данія, Німеччина, Литва, Естонія та Нідерланди.
Нагадаємо, 7 березня міністр оборони Британії Грант Шеппс заявив, що Велика Британія виділить 325 млн фунтів стерлінгів на закупку для України 10 тис. найсучасніших безпілотників. Переважна частина цих БПЛА — FPV-дрони, однак є й розвідувальні та морські безпілотники.
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