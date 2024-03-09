США знову попередили про неминучий напад екстремістів у Москві. Фото:

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Неминучий напад екстремістів у Москві може відбутися цими вихідними.

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Американці відстежують повідомлення про те, що екстремісти планують атакувати великі зібрання в Москві, включаючи концерти. Громадянам США рекомендується уникати великих зібрань впродовж наступних 48 годин. Про це заявило посольство США в росії, передає Reuters.

Свою заяву дипломатичне відомство зробило за кілька годин після того, як Федеральна служба безпеки рф заявила, що зірвала напад на синагогу в Москві з боку представників терористичного угруповання «Ісламська держава».

Нагадаємо, напередодні посольство США в росії заявляло, що екстремісти готують атаки в місцях великих скупчень людей у столиці рф протягом наступних 48 годин. Американців закликали уникати великих зібрань.

Сполучені Штати оголосили найвищий рівень небезпеки для росії — червоний, «не подорожувати». Такий самий рівень небезпеки мають Афганістан, Сирія, Ємен і Південний Судан та Іран.

Джерело: Reuters