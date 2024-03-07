Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла у Великій Британії

Валерій Залужний, фото: Wikimedia Commons

https://racurs.ua/ua/n193102-zelenskyy-pogodyv-kandydaturu-zalujnogo-na-posadu-posla-u-velykiy-brytaniyi.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман, — вказано в повідомленні.

Попереднього посла України у Британії Вадима Пристайка було звільнено у липні 2023 року. Він обіймав цю посаду з липня 2020 року.

Залужного 8 лютого 2024 року було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Олександра Сирського.