Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобритании

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Валерий Залужный, фото: Wikimedia Commons
Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Великобританииhttps://racurs.ua/n193102-zelenskiy-soglasoval-kandidaturu-zalujnogo-na-doljnost-posla-v-velikobritanii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 7 березня, погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
Міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний запит на агреман, — вказано в повідомленні.
Попереднього посла України у Британії Вадима Пристайка було звільнено у липні 2023 року. Він обіймав цю посаду з липня 2020 року.
Залужного 8 лютого 2024 року було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ. Замість нього призначено Олександра Сирського.
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