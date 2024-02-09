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Залужный отреагировал на присвоение ему звания Героя Украины
Залужный отреагировал на присвоение ему звания Героя Украиныhttps://racurs.ua/n192232-zalujnyy-otreagiroval-na-prisvoenie-emu-zvaniya-geroya-ukrainy.htmlРакурс
Валерій Залужний у своїх соцмережах відреагував на присвоєння йому звання Героя України.
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Для мене велика честь отримати звання Героя України, написав Залужний.
Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви — справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - написав екс-головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, 9 лютого володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.
Також аналогічне звання присвоєно очільнику ГУР Кирилу Буданову.
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