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Залужный отреагировал на присвоение ему звания Героя Украины

Залужный отреагировал на присвоение ему звания Героя Украины

9 фев 2024, 21:56
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Валерій Залужний у своїх соцмережах відреагував на присвоєння йому звання Героя України.


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Для мене велика честь отримати звання Героя України, написав Залужний.

Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви — справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - написав екс-головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 9 лютого володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Також аналогічне звання присвоєно очільнику ГУР Кирилу Буданову.

Источник: Ракурс


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