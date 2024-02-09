Зеленский заменил начальника Генштаба ВСУ

https://racurs.ua/n192231-zelenskiy-zamenil-nachalnika-genshtaba-vsu.html

Ракурс

На посаду керівника Генштабу ЗСУ призначили генерал-майора Анатолія Баргилевича.

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Про це повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні. Він займе місце генерал-лейтенанта Сергія Шаптали. Він додав, що головкомандувач Сирський вже визначив кандидатури заступників.

Прізвищ Зеленський не назвав. Сказав, згодом підпише відповідні укази.

До цього Анатолій Баргилевич був командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Систему військ ТрО почав розбудовувати ще до повномасштабного вторгнення. Також Баргилевич був головою штабу ОСУВ «Хортиця», війська якого провели, зокрема, наступ на Харківському напрямку торік.

На посаді начальника Генштабу він замінив Сергія Шапталу.

Кандидатуру Баргилевича, за словами президента, запропонував новий головнокомандувач Сирський.