Залужний відреагував на присвоєння йому звання Героя України

Валерій Залужний у своїх соцмережах відреагував на присвоєння йому звання Героя України.

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Для мене велика честь отримати звання Героя України, написав Залужний.

Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви — справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - написав екс-головнокомандувач ЗСУ.