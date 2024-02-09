Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Залужний відреагував на присвоєння йому звання Героя України

Залужний відреагував на присвоєння йому звання Героя України

9 лют 2024, 21:56
999

Валерій Залужний у своїх соцмережах відреагував на присвоєння йому звання Героя України.


.

Для мене велика честь отримати звання Героя України, написав Залужний.

Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви — справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - написав екс-головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, 9 лютого володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.

Також аналогічне звання присвоєно очільнику ГУР Кирилу Буданову.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів