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Залужний відреагував на присвоєння йому звання Героя України
Залужний відреагував на присвоєння йому звання Героя Україниhttps://racurs.ua/ua/n192232-zalujnyy-vidreaguvav-na-prysvoiennya-zvannya-geroya-ukrayiny.htmlРакурс
Валерій Залужний у своїх соцмережах відреагував на присвоєння йому звання Героя України.
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Для мене велика честь отримати звання Героя України, написав Залужний.
Честь і Відповідальність. Які я відчуваю перед кожним захисником і захисницею України, попри те, що зараз не обіймаю посад. Це Ваша нагорода, бо саме ви — справжні Герої! З відданістю і вдячністю служу і служитиму Українському народові!" - написав екс-головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, 9 лютого володимир Зеленський присвоїв колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному звання Героя України. Відповідний указ з’явився на сайті президента.
Також аналогічне звання присвоєно очільнику ГУР Кирилу Буданову.