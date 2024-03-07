Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Херсонской области из-за российской взрывчатки пострадал аграрий, фото: YouTube

На Херсонщине 60-летний тракторист подорвался на мине — ОВА

7 мар 2024, 18:54
999

На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій.


.

Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що чимало херсонських земель досі заміновані, тож пересуватися безпечно лише тими маршрутами, де працювали сапери.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров