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На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій.
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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.
У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу, — вказано в повідомленні.
В ОВА наголошують, що чимало херсонських земель досі заміновані, тож пересуватися безпечно лише тими маршрутами, де працювали сапери.
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