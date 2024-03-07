На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій.

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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу, — вказано в повідомленні.