На Херсонщині через російську вибухівку постраждав аграрій, фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n193101-na-hersonschyni-60-richnyy-traktoryst-pidirvavsya-na-mini-ova.html

Ракурс

На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій.

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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що чимало херсонських земель досі заміновані, тож пересуватися безпечно лише тими маршрутами, де працювали сапери.