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Ракурс
На Херсонщині через російську вибухівку постраждав аграрій, фото: YouTube

На Херсонщині 60-річний тракторист підірвався на міні — ОВА

7 бер 2024, 18:54
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На Херсонщині через вибухівку, залишену російською армією, постраждав аграрій.


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Про це сьогодні, 7 березня, повідомляє прес-служба Херсонської ОВА.

У селі Миролюбівка на російську міну наїхав трактор. Внаслідок цього поранення отримав чоловік, 60 років. Зараз потерпілий знаходиться у медичному закладі. Лікарі проводять обстеження та надають йому допомогу, — вказано в повідомленні.

В ОВА наголошують, що чимало херсонських земель досі заміновані, тож пересуватися безпечно лише тими маршрутами, де працювали сапери.

Джерело: Ракурс


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