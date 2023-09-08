Троє саперів підірвалися на російській міні в Херсонській області. Фото: Генштаб

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Ракурс

Вибухотехніки підірвалися на російській міні в Херсонській області.

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Сапери живі, але поранені. Постраждали спеціалісти організації «The HALO Trust», що займається гуманітарним розмінуванням Херсонщини. Про це 8 вересня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у Facebook.

Важке поранення голови та шиї дістав 24-річний сапер. Лікарі зараз борються за його життя, роблять все можливе, аби врятувати хлопця.

Уламкові поранення дістали ще двоє вибухотехніків віком 31 та 32 років. Їм надають медичну допомогу.

Нагадаємо, 6 вересня у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Харківської області на протитанковій міні підірвалася вантажівка «ГАЗ-53». Внаслідок цього постраждали двоє чоловіків.

А 3 вересня у Миколаївській області у селі Чорноморка під час купання в морі на міні підірвався 36-річний місцевий житель, який від отриманих поранень загинув.