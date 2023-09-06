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Ракурс
Вантажівка підірвалася на міні на Харківщині, фото: Нацполіція

На Харківщині на міні підірвалася вантажівка (ФОТО)

6 вер 2023, 16:23
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На Харківщині на міні підірвалася вантажівка.


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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

6 вересня близько 9.00 до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської ТГ попередньо на протитанковій міні підірвався «ГАЗ-53», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті події постраждали двоє чоловіків, які перебували у транспортному засобі.

Водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні, — зазначають у поліції.

Вантажівка підірвалася на міні на Харківщині, фото: Нацполіція

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині місцевий житель підірвався на морській міні під час купання.

Джерело: Ракурс


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