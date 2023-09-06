Грузовик подорвался на мине в Харьковской области, фото: Нацполиция

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На Харківщині на міні підірвалася вантажівка.

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Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

6 вересня близько 9.00 до відділу поліції № 1 Ізюмського РУП надійшло повідомлення про те, що у Норцівському лісництві поблизу села Норцівка Савинської ТГ попередньо на протитанковій міні підірвався «ГАЗ-53», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що в результаті події постраждали двоє чоловіків, які перебували у транспортному засобі.

Водій та пасажир транспортного засобу 29 і 25 років отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні, — зазначають у поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Миколаївщині місцевий житель підірвався на морській міні під час купання.