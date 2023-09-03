Житель Николаевщины подорвался на морской мине во время купания

Житель Николаевщины погиб из-за подрыва морской мины, фото: «Кавказ Пост»

https://racurs.ua/n186851-jitel-nikolaevschiny-podorvalsya-na-morskoy-mine-vo-vremya-kupaniya.html

Ракурс

На Миколаївщині у селі Чорноморка під час купання в морі на міні підірвався 36-річний місцевий житель. Інцидент стався сьогодні, 3 вересня.

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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув, — вказано в повідомленні.

Сили оборони наголошують на неприпустимості перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу.