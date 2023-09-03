Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Житель Николаевщины погиб из-за подрыва морской мины, фото: «Кавказ Пост»

Житель Николаевщины подорвался на морской мине во время купания

3 сен 2023, 16:45
999

На Миколаївщині у селі Чорноморка під час купання в морі на міні підірвався 36-річний місцевий житель. Інцидент стався сьогодні, 3 вересня.


.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув, — вказано в повідомленні.

Сили оборони наголошують на неприпустимості перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу.

Пам’ятаємо, що чорноморське узбережжя сьогодні — це зона оборони і зона небезпеки! Не ігноруйте обмеження військового стану, яки опікуються вашою безпекою! — наголошується в повідомленні. — Бережіть себе ! Разом збережемо Україну!

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров