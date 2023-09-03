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Ракурс
Житель Миколаївщини загинув через підрив морської міни, фото: «Кавказ Пост»

Житель Миколаївщині підірвався на морській міні під час купання

3 вер 2023, 16:45
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На Миколаївщині у селі Чорноморка під час купання в морі на міні підірвався 36-річний місцевий житель. Інцидент стався сьогодні, 3 вересня.


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Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух. Чоловік загинув, — вказано в повідомленні.

Сили оборони наголошують на неприпустимості перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу.

Пам’ятаємо, що чорноморське узбережжя сьогодні — це зона оборони і зона небезпеки! Не ігноруйте обмеження військового стану, яки опікуються вашою безпекою! — наголошується в повідомленні. — Бережіть себе ! Разом збережемо Україну!

Джерело: Ракурс


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