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Момент влучання по ринку у Костянтинівці, скріншот відео
Рашисти вдарили по ринку на Донеччині — 16 загиблих (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n186960-rashysty-vdaryly-po-rynku-na-donechchyni-16-zagyblyh-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, вдарили по ринку у Костянтинівці Донецької області.
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В результаті загинули 16 людей, ще п’ятьох поранено. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на помічницю керівника Донецької обласної військової адміністрації Тетяну Ігнатченко.
Уразили центральний ринок. У результаті 16 загиблих, п’ятеро поранених. Зброю ще встановлюють, — зазначила Ігнатченко.
Нагадаємо, 2 вересня рашисти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Згодом у місті були виявлені нерозірвані снаряди, зокрема ракета, яка влучала у житловий будинок і не розірвалася.
Джерело: «Укрінформ»