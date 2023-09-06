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Ракурс
Момент влучання по ринку у Костянтинівці, скріншот відео

Рашисти вдарили по ринку на Донеччині — 16 загиблих (ВІДЕО)

6 вер 2023, 16:01
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Російські загарбники сьогодні, 6 вересня, вдарили по ринку у Костянтинівці Донецької області.


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В результаті загинули 16 людей, ще п’ятьох поранено. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на помічницю керівника Донецької обласної військової адміністрації Тетяну Ігнатченко.

Уразили центральний ринок. У результаті 16 загиблих, п’ятеро поранених. Зброю ще встановлюють, — зазначила Ігнатченко.

Нагадаємо, 2 вересня рашисти обстріляли місто Краматорськ Донецької області. Згодом у місті були виявлені нерозірвані снаряди, зокрема ракета, яка влучала у житловий будинок і не розірвалася.

Джерело: «Укрінформ»

Джерело: Ракурс


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