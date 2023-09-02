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Обстріл Краматорська - жителів просять оминати нерозірвані снаряди

Обстріл Краматорська — жителів просять оминати нерозірвані снаряди (ФОТО)

2 вер 2023, 19:40
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Окупаційна армія країни-агресора росії 2 вересня атакувала місто Краматорськ Донецької області.


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Про це повідомляє Краматорська міська рада у Телеграм.

Зазначається, що після 16.30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.

Мешканці громади знаходять уламки по місту, у тому числі нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Ракурс


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