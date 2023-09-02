Ракурсhttps://racurs.ua/
Обстріл Краматорська - жителів просять оминати нерозірвані снаряди
Обстріл Краматорська — жителів просять оминати нерозірвані снаряди (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n186829-obstril-kramatorska-jyteliv-prosyat-omynaty-nerozirvani-snaryady-foto.htmlРакурс
Окупаційна армія країни-агресора росії 2 вересня атакувала місто Краматорськ Донецької області.
.
Про це повідомляє Краматорська міська рада у Телеграм.
Зазначається, що після 16.30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.
Мешканці громади знаходять уламки по місту, у тому числі нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101, — йдеться у повідомленні.