Обстріл Краматорська - жителів просять оминати нерозірвані снаряди

https://racurs.ua/ua/n186829-obstril-kramatorska-jyteliv-prosyat-omynaty-nerozirvani-snaryady-foto.html

Ракурс

Окупаційна армія країни-агресора росії 2 вересня атакувала місто Краматорськ Донецької області.

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Про це повідомляє Краматорська міська рада у Телеграм.

Зазначається, що після 16.30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.