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Ракурс
Обстрел Краматорска – жителей просят обходить неразорванные снаряды

Обстрел Краматорска — жителей просят обходить неразорвавшиеся снаряды (ФОТО)

2 сен 2023, 19:40
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Окупаційна армія країни-агресора росії 2 вересня атакувала місто Краматорськ Донецької області.


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Про це повідомляє Краматорська міська рада у Телеграм.

Зазначається, що після 16.30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.

Мешканці громади знаходять уламки по місту, у тому числі нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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