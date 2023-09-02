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Обстрел Краматорска – жителей просят обходить неразорванные снаряды
Обстрел Краматорска — жителей просят обходить неразорвавшиеся снаряды (ФОТО)https://racurs.ua/n186829-obstrel-kramatorska-jiteley-prosyat-obhodit-nerazorvavshiesya-snaryady-foto.htmlРакурс
Окупаційна армія країни-агресора росії 2 вересня атакувала місто Краматорськ Донецької області.
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Про це повідомляє Краматорська міська рада у Телеграм.
Зазначається, що після 16.30 у Краматорську пролунало кілька серій вибухів.
Мешканці громади знаходять уламки по місту, у тому числі нерозірвані снаряди. В жодному разі не наближайтесь до них, та негайно сповіщайте рятувальників за номером 101, — йдеться у повідомленні.