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Ракурс
Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Наслідки ракетного удару по Сумах показала ОВА (ФОТО)

7 бер 2024, 18:32
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Російські загарбники сьогодні, 7 березня, завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В результаті були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.


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Згодом Сумська ОВА опублікувала фото, котрі показують наслідки завданих рашистами руйнувань.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного удару:

  • травмовано одну цивільну людину;
  • пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.

На місці прильоту працюють всі необхідні служби. До ліквідації наслідків і надання допомоги долучилась гуманітарна місія «Проліска», — зазначають в ОВА.

Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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