Наслідки російського ракетного удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

https://racurs.ua/ua/n193100-naslidky-raketnogo-udaru-po-sumah-pokazala-ova-foto.html

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Російські загарбники сьогодні, 7 березня, завдали авіаційно-ракетного удару по місту Суми. В результаті були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури.

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Згодом Сумська ОВА опублікувала фото, котрі показують наслідки завданих рашистами руйнувань.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, в результаті ракетного удару:

травмовано одну цивільну людину;

пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу.