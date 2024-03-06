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Ракурс
Наслідки російської нічної атаки по Сумах, фото: Сумська ОВА

235 квартир у Сумах пошкодила нічна атака «Шахедами» (ФОТО)

6 бер 2024, 22:57
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У Сумах внаслідок атаки російських дронів-камікадзе, котра сталася в ніч на сьогодні, 6 березня, зазнали пошкоджень 235 домогосподарств (квартир).


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Про це повідомляє прес-служба Сумської ОВА.

Виявлено пошкодження у 235 домогосподарствах (квартири), 2 — лікувальних закладах, 1 — дитсадок, 1 — школа, 1 — бібліотека, 1 медичний коледж в яких пошкоджені 589 вікон, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 18.00 в усіх будівлях відновлено водо-, газо-, тепло- та електропостачання, 534 віконних отвори вже закриті плівкою або OSB-плитами.

Крім того:

  • постраждалим надаються всі необхідні консультації та допомога, а також психологічна підтримка;
  • забезпечується цілодобова охорона громадського порядку;
  • цілодобово на території ураження працюють пункти незламності, де можна зігрітись, перепочити, зарядити гаджети, отримати гарячий чай та їжу.

Нагадаємо, вночі рашисти атакували цивільні об'єкти Сум трьома дронами-камікадзе типу «Шахед». Постраждали семеро людей.

Джерело: Ракурс


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