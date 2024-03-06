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Последствия российской ночной атаки по Сумам, фото: Сумская ОВА
235 квартир в Сумах повредила ночная атака «Шахедами» (ФОТО)https://racurs.ua/n193079-235-kvartir-v-sumah-povredila-nochnaya-ataka-shahedami-foto.htmlРакурс
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Смерть экссоветницы Кучмы, бывшей заместительницы генпрокурора Ольги Колинько и первые промахи полиции
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
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