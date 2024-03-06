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Ракурс
Последствия российской ночной атаки по Сумам, фото: Сумская ОВА

235 квартир в Сумах повредила ночная атака «Шахедами» (ФОТО)

6 мар 2024, 22:57
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Источник: Ракурс


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