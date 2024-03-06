Последствия российских обстрелов Никополя, фото: Юлия Чудновец

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 березня, знищили торговий центр «Епіцентр» у місті Нікополі Дніпропетровської області.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомила очільниця департаменту із зв’язків з громадськістю компанії «Епіцентр К» Юлія Чудновець.

Епіцентр у Нікополі зруйновано. На щастя, обійшлося без жертв, у ТЦ нікого не було, — зазначила вона.

Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування, — додала Чудновець.

Вона зазначила, що це вже шостий знищений за час війни торговий центр.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у своєму Telegram-каналі повідомив, що спричинена ворожим артобстрілом пожежа у торговельному центрі охопила площу у 4 тис. кв. м, її вже загасили.

Полум’я понад 5 годин приборкували 70 рятувальників, — зазначив Лисак.

Крім того, рашисти за день ще двічі завдавали ударів по Нікополю — не лише з важкої артилерії, а й дроном-камікадзе.

Постраждала літня жінка. Оговтуватиметься вдома. Горів житловий будинок, полум’я рятувальники вгамували. Пошкоджені 6 приватних осель, 3 господарські споруди, авто і лінія електропередач, — зазначив Лисак.

Крім того, рашисти спрямували безпілотник на Марганецьку громаду. Люди вціліли.