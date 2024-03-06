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Ракурс
Уничтожение русской артиллерии, скриншот видео

Пограничники тремя дронами-камикадзе уничтожили российскую САУ «Мста-С» (ВИДЕО)

6 мар 2024, 21:57
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Аеророзвідники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон» виявили замасковану російську самохідну артилерійську установку «Мста-С» та знищили її влучанням трьох дронів-камікадзе. �


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Подія сталася на Харківському напрямку. Відповідне відео сьогодні, 6 березня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Ворожу САУ «Мста-С» знищено! Прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий кордон» влучили в неї трьома дронами-камікадзе на Харківському напрямку, — зазначається в описі відео.

Источник: Ракурс


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