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На Авдіївському напрямку український дрон знищив квадроцикл із російськими загарбниками.
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Відповідне відео сьогодні, 6 березня, у своєму Telegram-каналі опублікував український журналіст Юрій Бутусов.
На палаючий смолоскип перетворюється квадроцикл із російськими солдатами після влучення українського дрона-камікадзе. З гарячим вітерцем на Авдіївському напрямку прокотили окупантів пілоти підрозділу аеророзвідки Shadow, — зазначив журналіст.
Нагадаємо, у лютому з’явилися повідомлення, що рашисти намагаються здійснювати переміщення свого особового складу у зоні бойових дій на швидкісних квадроциклах.
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