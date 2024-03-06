Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российского ракетного удара по Боровой, фото: ГСЧС

Рашисты ударили «Искандером» по поселку в Харьковской области (ФОТО, ВИДЕО)

6 мар 2024, 20:44
999

Російські загарбники сьогодні, 6 березня, близько 13.20 завдали ракетного удару по житловому масиву селища Борова Ізюмського району Харківської області.


.

В результаті одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою «Іскандер-М». В результаті:

  • ракета влучила на територію приватного домоволодіння. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Він загинув на місці;
  • в іншому будинку постраждала родина — 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Всіх госпіталізовано до лікарні;
  • також отримав поранення 73-річний місцевий житель, медики надали йому допомогу на місці.

У селищі пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто, — наголошують у прокуратурі.

Зазначається, що через ракетний удар на приватному подвір’ї загорівся гараж, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. О 16.40 вогонь було ліквідовано.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки російського ракетного удару по Боровій, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров