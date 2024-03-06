Последствия российского ракетного удара по Боровой, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n193074-rashisty-udarili-iskanderom-po-poselku-v-harkovskoy-oblasti-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 6 березня, близько 13.20 завдали ракетного удару по житловому масиву селища Борова Ізюмського району Харківської області.

.

В результаті одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської обласної прокуратури.

За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою «Іскандер-М». В результаті:

ракета влучила на територію приватного домоволодіння. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Він загинув на місці;

в іншому будинку постраждала родина — 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Всіх госпіталізовано до лікарні;

також отримав поранення 73-річний місцевий житель, медики надали йому допомогу на місці.

У селищі пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто, — наголошують у прокуратурі.

Зазначається, що через ракетний удар на приватному подвір’ї загорівся гараж, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. О 16.40 вогонь було ліквідовано.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).