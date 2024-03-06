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Последствия российского ракетного удара по Боровой, фото: ГСЧС
Рашисты ударили «Искандером» по поселку в Харьковской области (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n193074-rashisty-udarili-iskanderom-po-poselku-v-harkovskoy-oblasti-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 6 березня, близько 13.20 завдали ракетного удару по житловому масиву селища Борова Ізюмського району Харківської області.
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В результаті одна людина загинула, ще семеро постраждали. Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Харківської обласної прокуратури.
За попередньою інформацією, удару було завдано ракетою «Іскандер-М». В результаті:
- ракета влучила на територію приватного домоволодіння. В цей час на подвірʼї перебував 70-річний чоловік, який хотів поставити своє авто у гараж. Він загинув на місці;
- в іншому будинку постраждала родина — 44-річна жінка та її пʼятеро дітей. Серед них її 24-річна донька та четверо синів 14, 16, 18 та 12 років. Всіх госпіталізовано до лікарні;
- також отримав поранення 73-річний місцевий житель, медики надали йому допомогу на місці.
У селищі пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, гаражі, господарчі споруди та авто, — наголошують у прокуратурі.
Зазначається, що через ракетний удар на приватному подвір’ї загорівся гараж, господарча споруда та автомобіль. Загальна площа пожежі становила 100 кв. м. О 16.40 вогонь було ліквідовано.
Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).
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