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Ракурс
Россияне захватывают квартиры украинцев на ВОТ

На ВОТ Луганщины рашисты расселяют коллаборантов в квартиры украинцев

6 мар 2024, 20:01
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Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині розселяють своїх посіпак у квартири українців.


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Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири «зруйновані ЗСУ у 2022 році». Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рашисти опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Після цього квартири оголошуються «безгосподарчими» і їх «націоналізують» та видають родинам колаборантів.

Центр національного спротиву зауважує, що кожен хто допомагає захоплювати майно українців понесуть відповідальність після деокупації краю, — наголошують у ЦНС.

Источник: Ракурс


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