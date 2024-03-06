На ВОТ Луганщины рашисты расселяют коллаборантов в квартиры украинцев

Россияне захватывают квартиры украинцев на ВОТ

https://racurs.ua/n193073-na-vot-luganschiny-rashisty-rasselyaut-kollaborantov-v-kvartiry-ukraincev.html

Ракурс

Російські загарбники на тимчасово окупованій Луганщині розселяють своїх посіпак у квартири українців.

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Про це сьогодні, 6 березня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири «зруйновані ЗСУ у 2022 році». Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що рашисти опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Після цього квартири оголошуються «безгосподарчими» і їх «націоналізують» та видають родинам колаборантів.