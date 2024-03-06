Хейли вышла из президентской гонки

Никки Хейли, фото: PICRYL

https://racurs.ua/n193072-heyli-vyshla-iz-prezidentskoy-gonki.html

Ракурс

Ніккі Хейлі, конкурент Дональда Трампа у Республіканській партії на праймеріз цьогорічних американських президентських виборів, офіційно заявила, що виходить із боротьби за посаду президента.

.

Про це повідомляє CNN.

Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб американці почули свої голоси. Я це зробила. Я ні про що не шкодую", — зазначила вона, додавши, що продовжить «використовувати свій голос для того, у що я вірю».

Заява Хейлі пролунала наступного дня після «супервівторка» 5 березня, коли з 15 штатів, де відбувалися праймеріз Республіканської партії, вона перемогла лише у Вермонті. До цього у неї була лише одна перемога на праймеріз — у Вашингтоні, округ Колумбія.

Гейлі раніше, попри переконливі успіхи Трампа на праймеріз, обіцяла продовжувати боротьбу принаймні до «супервівторка».

Таким чином Трамп тепер залишається єдиним кандидатом від Республіканської партії, який братиме участь у президентських виборах.

Чинний президент США Джо Байден, який висуватиметься на виборах від Демократичної партії, вже звернувся до прихильників Хейлі, запевнивши, що для них «є місце» у його виборчій кампанії.

Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що йому не потрібні прихильники Ніккі Гейлі. Я хочу чітко пояснити: для них є місце в моїй кампанії, — наголосив Байден у заяві відразу після того, як Хейлі вийшла з боротьби.

Байден відзначив роль Хейлі в її партії:

Щоб балотуватися в президенти, потрібна велика сміливість — це особливо вірно в сучасній Республіканській партії, де так мало хто наважується говорити правду про Дональда Трампа. Ніккі Хейлі була готова говорити правду про Трампа: про хаос, який завжди супроводжує його, про його нездатність відрізнити добре від зла, про його здригання перед володимиром путіним.

Кампанія Байдена має на меті отримати голоси поміркованих виборців-республіканців, яких відвернув Трамп. Так, директор із комунікацій передвиборчої кампанії Байдена Майкл Тайлер заявив, що команда Байдена є «домом» для виборців Хейлі за кілька хвилин до того, як вона зняла свою кандидатуру.

Джерело: CNN