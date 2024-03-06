Байден и Трамп лидируют на первоначальных выборах. Фото:

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Ракурс

Супервівторок, один із найважливіших днів у 2024 році в боротьбі за крісло американського президента, відбувся у США.

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Партійні голосування для обрання кандидатів на президентські вибори відбулися в американському Самоа і 15 штатах: Алабамі, Алясці, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Айові, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті та Вірджинії. Попередні висновки опублікували Associated Press та CNN.

Чинний президент Джо Байден на праймеріз демократів лідирує у 15 штатах, а колишній американський президент Дональд Трамп лідирує на праймеріз республіканців у 11 штатах.

Праймеріз Демократичної партії вказує, що Байден лідирує у штатах: Алабама, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Айова, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Техас, Теннессі, Юта, Вермонт, Вірджинія.

Трамп перемагає в Алабамі, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Техасі, Теннессі й Вірджинії.

За інформацією видання АР, кандидат від демократів Джейсон Палмер несподівано переміг Байдена в американському Самоа. А кандидат від республіканців Гейлі перемогла у штаті Вермонт. Це вже її друга перемога, раніше вона обійшла Трампа в столичному окрузі Колумбія.

Нагадаємо, 4 березня Верховний суд США постановив, що Дональд Трамп таки зможе взяти участь у праймериз у штаті Колорадо. Раніше суд Колорадо заборонив Трампу бути кандидатом від штату на виборах — через участь екс-президента у штурмі Капітолію.

Джерела: Associated Press, CNN, AP