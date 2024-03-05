ВСУ отразили штурм россиян возле Новомихайловки. Фото:

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Ракурс

Штурм села Новомихайлівка у Донецькій області відбили українські військові.

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Окупанти відправили в атаку танк Т-72Б та танк Т-62МВ, а піхоту посадили на бронетранспортери МТ-ЛБ. Техніка з десантом рухалася за танками, які прокладали маршрут до позицій Сил оборони. Кадри відбиття нападу український підрозділ Shadow 5 березня оприлюднив у Telegram.

Після обстрілу колони у загарбників зникло бажання йти й перед й вони почали здавати назад. Деякі бронетранспортери зіштовхнулися з іншою технікою при спробі відступу. А ворожа піхота кинулася навтьоки після того, як бійці ЗСУ підбили російські танки та БТРи.

Однак деякі окупанти намагалися викопати ями під підбитою бронетехнікою та зайняти там позиції.

Нагадаємо, російські окупанти вже не вперше намагаються захопити Новомихайлівку. Зокрема, 30 січня в районі цього села військовослужбовці 72-ї ОМБр за допомогою дронів знищили колону російської техніки з 11 одиниць.

Ще один штурм у лютому відбили десантники 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади. З артилерії та протитанкових ракетних комплексів захисники знищили колону загарбників.