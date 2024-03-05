Франция поддержит инициативу Чехии по закупке 800 тыс. снарядов для ВСУ

Франция присоединилась к инициативе Чехии по закупке снарядов для ВСУ. Фото:

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Франція долучилася до ініціативи Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів за межами ЄС для українських Сил оборони.

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Крім того, французька влада допоможе доставити ці боєприпаси в Україну. Про це президент Емманюель Макрон заявив 5 березня на прес-конференції з президентом Чехії Петром Павелом, повідомило видання Le Figaro.

За словами Макрона, Франція прискорила і збільшила своє виробництво боєприпасів в Європі і вже доставила наявні запаси. Однак він наголосив, що потрібно «вийти за рамки того, що ми можемо виробити» та шукати в третіх країнах можливості поповнення арсеналу.

Крім того, Макрон закликав союзників до «стратегічного стрибка вперед» проти «духу поразки, який вирує".

Нагадаємо, у лютому чеський президент Петр Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Чехія знайшла 800 тис. снарядів для України у потенційних постачальників за межами ЄС.

Нідерланди першими відгукнулися на цю пропозицію, пообіцявши надати 100 млн євро на закупівлю боєприпасів. Бельгія також повідомила, що візьме участь у закупівлі боєприпасів, виділивши на це 200 млн євро. Крім того, до чеської ініціативи долучилася й Литва.

Джерело: Le Figaro