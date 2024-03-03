800 тис. снарядів скоро будуть в Україні - Міноборони Чехії

https://racurs.ua/ua/n192946-800-tys-snaryadiv-skoro-budut-v-ukrayini-minoborony-chehiyi.html

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Україна може вже за кілька тижнів отримати перші снаряди, придбані з-за меж ЄС.

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Заступник міністра оборони Чехії Ян Їреш заявив, що перші поставки в Україну в рамках ініціативи, де Чехія виступає посередником для урядів, які бажають профінансувати закупівлю 155-мм снарядів у третіх країнах, можуть надійти вже за кілька тижнів.

Їреш зазначив, що до ініціативи долучилась низка європейських країн. Посадовець відмовився говорити, які країни фінансують закупівлі або чиї запаси використовуються, але припустив, що ця інформація, найімовірніше, буде розкрита після поставки снарядів.

Ініціатива Чехії — це один зі способів «продемонструвати, що ми справді щось робимо, а не чекаємо, що станеться на Капітолії», додав заступник голови Міноборони Чехії, натякаючи на блокування додаткової допомоги Україні в Конгресі США.

Про те, що Чехія знайшла 800 тис. снарядів для України у потенційних постачальників за межами ЄС, повідомив на початку лютого президент республіки Петро Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки. На цю пропозицію одразу ж відгукнулися Нідерланди, пообіцявши надати 100 мільйонів євро на закупівлю снарядів. Наприкінці лютого Бельгія також повідомила, що візьме участь у закупівлі боєприпасів, виділивши на це 200 млн євро. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) запропонувала спрямувати на військову допомогу Києву відсотки від коштів рф, заморожених у ЄС з лютого 2022 року.

Німеччина теж шукає снаряди для України

Поряд із Прагою боєприпаси для ЗСУ намагається знайти Берлін, писав у лютому німецький тижневик Der Spiegel. За даними видання, Німеччина веде переговори про це з Індією. При цьому в міноборони Німеччини не стали коментувати інформацію про переговори безпосередньо з Делі.

Пошуки боєприпасів для України відбуваються на тлі припинення військової допомоги Києву від США через небажання республіканців у Конгресі узгодити виділення коштів на відповідні поставки. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Київ отримав від Пентагону понад два мільйони снарядів калібру 155 мм.

Боєприпаси цього калібру використовують в артилерійських знаряддях, які перебувають у багатьох країнах у всьому світі — це поширений калібр, а також стандарт для знарядь країн НАТО. ЗСУ можуть використовувати від трьох до шести тисяч таких снарядів щодня, оцінювали раніше військові експерти.