Перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, мають передати Україні вже наприкінці липня

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Перші далекобійні ракети, профінансовані Німеччиною, мають передати Україні вже наприкінці липня.

Це підтвердив очільник спецштабу з питань України при Міноборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг. Після першої партії очікується постачання кількох сотень одиниць.

Нам потрібні системи озброєння, які можуть діставати глибоко в тил російської території, завдавати ударів по складах, командних пунктах, аеродромах і літаках, — каже Крістіан Фройдінг.

Посадовець додав, що Берлін перебуває «в тісній координації з партнерами» щодо поставок Україні нових систем ППО середньої та великої дальності.

А потім буде поставка в кількості, що обчислюється сотнями одиниць, — зазначив Крістіан Фройдінг в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Він зауважив, що це значно посилить українську протиповітряну оборону і потенціал України в найближчі тижні і місяці.

Крім того, кілька тижнів тривають перемовини щодо можливої передачі одного або двох комплексів Patriot, які Німеччина має закупити в США, зазначив Фройдінг.