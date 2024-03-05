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Армия рф создала заградительные отряды на Лимано-Купянском направлении. Фото:
Враг создал заградительные отряды на Лимано-Купянском направленииhttps://racurs.ua/n193047-vrag-sozdal-zagraditelnye-otryady-na-limano-kupyanskom-napravlenii.htmlРакурс
На Лимано-Куп'янському напрямку російські окупанти дуже сильно деморалізовані.
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Військове керівництво країни-агресора почало створювати на цій ділянці фронту загороджувальні загони. Штурмовиків на цьому напрямку воює близько 40 тис., а інші підрозділи — це війська забезпечення та логістики. Про це 5 березня очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в ефірі телемарафону.
І саме ці 40 тис. постійно треба поповнювати, адже втрати у них величезні. Ворог настільки у деморалізованому стані, що російське військове керівництво на місцях вдається до практики загороджувальних загонів, — розповів він.
У Генеральному штабі ЗСУ ввечері 5 березня повідомили, що сьогодні ворог не проводив штурмів на Куп’янському напрямку. Однак російська авіація обстріляла райони трьох населених пунктів, а артилерія росіян вдарила по понад 20 населених пунктах.
А на Лиманському напрямку бійці ЗСУ відбили п’ять атак противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону захисників. Загальники також обстріляли 15 населених пунктів з артилерії та мінометів.
Нагадаємо, 4 березня в ОСУВ «Таврія» заявляли, що на Авдіївському напрямку росіяни частково контролюють села Бердичі та Тоненьке. Також ворог зосереджує значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку, щоб захопити це село.
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