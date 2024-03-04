Біля Авдіївки росіяни частково контролюють Бердичі та Тоненьке, зосереджують резерви в районі Новомихайлівки

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На Авдіївському напрямку росіяни частково контролюють села Бердичі та Тоненьке.

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На цьому найгарячішому напрямку просування ворога зупинено поблизу сіл Бердичі та Тоненьке. Але частково він їх контролює.

Від початку доби до 18 години на Авдіївському напрямку відбито 21 атаку ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Новоселівка і Невельське. На цьому найгарячішому напрямку обстановку вдається стабілізувати, просування ворога припинено. Там він частково контролює села Бердичі, Тоненьке. Але Сили оборони виконують свою роботу. Завдають ворогу значних втрат, і просування ворога зупинене на цьому рубежі, — повідомив у телемарфоні «Єдині новини» начальник зі зв’язків із громадськістю оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

Росіяни зосереджують значні резерви в районі Новомихайлівки на Новопавлівському напрямку (раніше Мар’їнське), щоб узяти село.

За словами Лиховій, Новопавлівське зараз — один із «гарячих» напрямків на фронті.

Там щодня більше штурмів, ніж на Авдіївському напрямі. Ось, наприклад, учора 20 на Авдіївському напрямку, а на Новомихайлівці та на її околицях було 30 штурмів. Але оборона тримається, ворог докладає величезних зусиль, однак не має успіху, — цитує «Українська правда» представника «Таврії».

У лютому українські військові після чотирьох місяців боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ та північний захід від Авдіївки.

4 березня Лиховій повідомив, що Сили оборони зупинили подальше просування російських вояків на Авдіївському напрямку в районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Першотравневе та Невельське.

Зведення Генштабу

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На Авдіївському напрямку, українські бійці відбили 21 атаку ворога в районах населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Семенівка, Нетайлове, Калинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів.