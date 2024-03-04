Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Представники Шинейд ОʼКоннор просять Трампа не використовувати її хіт на своїх політичних акціях

Представники Шинейд ОʼКоннор просять Трампа не використовувати її хіт на своїх політичних акціях

4 бер 2024, 22:36
999

Представники ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор просять Дональда Трампа не використовувати її музику на своїх політичних акціях.


.

Він увімкнув найвідомішу пісню ОʼКоннор Nothing Compares 2 U під час передвиборчої кампанії в Меріленді (США).

За словами її представників, «Шинейд відчула б огиду й образу», коли б її музику використовував той, кого вона сама називала «біблійним дияволом».

Припинити використовувати їхні пісні у Трампа вимагали також Ріанна, The Rolling Stones, Елтон Джон, Адель та інші.

Як йдеться у заяві родичів та лейблу, померла влітку 2023 року О’Коннор протягом усього свого життя дотримувалася суворого морального кодексу, який визначав чесність, доброта, справедливість і порядність стосовно своїх ближніх.

Тому ми з обуренням дізналися, що Дональд Трамп використовує її культове виконання Nothing Compares 2 U на своїх політичних мітингах, — йдеться у спільній заяві, надісланій Billboard у 4 березня.

В інтерв’ю Hot Press у 2020 році співачка назвала екс-президента, якому двічі оголосили про імпічмент, «біблійним дияволом». Вона сказала виданню, що переконана: Трамп «насправді сатаніст» і що його слід було «витягнути» з Білого дому, коли він «розлучив першу дитину з їхніми батьками на кордоні з Мексикою».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів