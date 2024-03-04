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Представители Шинейд О'Коннор просят Трампа не использовать ее хит на своих политических акциях
Представители Шинейд О’Коннор просят Трампа не использовать ее хит на своих политических акцияхhttps://racurs.ua/n193010-predstaviteli-shineyd-o-konnor-prosyat-trampa-ne-ispolzovat-ee-hit-na-svoih-politicheskih-akciyah.htmlРакурс
Представники ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор просять Дональда Трампа не використовувати її музику на своїх політичних акціях.
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Він увімкнув найвідомішу пісню ОʼКоннор Nothing Compares 2 U під час передвиборчої кампанії в Меріленді (США).
За словами її представників, «Шинейд відчула б огиду й образу», коли б її музику використовував той, кого вона сама називала «біблійним дияволом».
Припинити використовувати їхні пісні у Трампа вимагали також Ріанна, The Rolling Stones, Елтон Джон, Адель та інші.
Як йдеться у заяві родичів та лейблу, померла влітку 2023 року О’Коннор протягом усього свого життя дотримувалася суворого морального кодексу, який визначав чесність, доброта, справедливість і порядність стосовно своїх ближніх.
Тому ми з обуренням дізналися, що Дональд Трамп використовує її культове виконання Nothing Compares 2 U на своїх політичних мітингах, — йдеться у спільній заяві, надісланій Billboard у 4 березня.
В інтерв’ю Hot Press у 2020 році співачка назвала екс-президента, якому двічі оголосили про імпічмент, «біблійним дияволом». Вона сказала виданню, що переконана: Трамп «насправді сатаніст» і що його слід було «витягнути» з Білого дому, коли він «розлучив першу дитину з їхніми батьками на кордоні з Мексикою».
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