Представители Шинейд О'Коннор просят Трампа не использовать ее хит на своих политических акциях

https://racurs.ua/n193010-predstaviteli-shineyd-o-konnor-prosyat-trampa-ne-ispolzovat-ee-hit-na-svoih-politicheskih-akciyah.html

Ракурс

Представники ірландської співачки Шинейд ОʼКоннор просять Дональда Трампа не використовувати її музику на своїх політичних акціях.

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Він увімкнув найвідомішу пісню ОʼКоннор Nothing Compares 2 U під час передвиборчої кампанії в Меріленді (США).

За словами її представників, «Шинейд відчула б огиду й образу», коли б її музику використовував той, кого вона сама називала «біблійним дияволом».

Припинити використовувати їхні пісні у Трампа вимагали також Ріанна, The Rolling Stones, Елтон Джон, Адель та інші.

Як йдеться у заяві родичів та лейблу, померла влітку 2023 року О’Коннор протягом усього свого життя дотримувалася суворого морального кодексу, який визначав чесність, доброта, справедливість і порядність стосовно своїх ближніх.

Тому ми з обуренням дізналися, що Дональд Трамп використовує її культове виконання Nothing Compares 2 U на своїх політичних мітингах, — йдеться у спільній заяві, надісланій Billboard у 4 березня.

В інтерв’ю Hot Press у 2020 році співачка назвала екс-президента, якому двічі оголосили про імпічмент, «біблійним дияволом». Вона сказала виданню, що переконана: Трамп «насправді сатаніст» і що його слід було «витягнути» з Білого дому, коли він «розлучив першу дитину з їхніми батьками на кордоні з Мексикою».