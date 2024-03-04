Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

https://racurs.ua/n193009-franciya-pervoy-v-mire-zakrepila-pravo-na-abort-v-konstitucii.html

Ракурс

Франція закріпила право на аборт у Конституції. Більшість законодавців проголосували за (780), проти були 72. За опитуваннями 80% французів вважають, що аборти є законними.

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Франція стала першою країною у світі, де право на аборт закріплено в Конституції.

Аборти в країні дозволені вже 49 років, але конституційно це право обіцяв закріпити нинішній президент Еммануель Макрон.

Le Monde пише, що законопроєкт передбачає внесення поправок до статті 34 конституції Франції, згідно з якими «закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода добровільного переривання вагітності».

Fierté française, message universel.



Célébrons ensemble l’entrée d’une nouvelle liberté garantie dans la Constitution par la première cérémonie de scellement de notre histoire ouverte au public.



Rendez-vous ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. pic.twitter.com/dcwniEPei4 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 4, 2024

Як пише видання, активісти, які зібралися під Ейфелевою вежею, привітали рішення парламенту.