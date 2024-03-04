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Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

Франция первой в мире закрепила право на аборт в Конституции

4 мар 2024, 21:47
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Франція закріпила право на аборт у Конституції. Більшість законодавців проголосували за (780), проти були 72. За опитуваннями 80% французів вважають, що аборти є законними.


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Франція стала першою країною у світі, де право на аборт закріплено в Конституції.

Аборти в країні дозволені вже 49 років, але конституційно це право обіцяв закріпити нинішній президент Еммануель Макрон.

Le Monde пише, що законопроєкт передбачає внесення поправок до статті 34 конституції Франції, згідно з якими «закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода добровільного переривання вагітності».

Як пише видання, активісти, які зібралися під Ейфелевою вежею, привітали рішення парламенту.

Французька гордість, універсальне послання. Давайте разом відсвяткуємо вступ нової свободи, гарантованої Конституцією першою церемонією печатки нашої історії, відкритою для громадськості. До зустрічі 8 березня, у Міжнародний день за права жінок, — прокоментував подію Макрон.

Источник: Ракурс


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