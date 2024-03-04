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Воздушные силы поразили французской авиабомбой объект армии россии на оккупированной Херсонщине

Воздушные силы поразили французской авиабомбой объект армии рф на оккупированной Херсонщине (ВИДЕО)

4 мар 2024, 21:29
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Повітряні сили уразили об'єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою.


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Про це увечері 4 березня повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. Він подякував пілотам за успішну бойову роботу.

Судячи з кадрів відео, йдеться про французьку авіабомбу AASM-250 Hammer.

На відео видно, що на ній українські військові написали «За дітей Одеси».

Источник: Ракурс


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