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Воздушные силы поразили французской авиабомбой объект армии россии на оккупированной Херсонщине
Воздушные силы поразили французской авиабомбой объект армии рф на оккупированной Херсонщине (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193008-vozdushnye-sily-porazili-francuzskoy-aviabomboy-obekt-armii-rf-na-okkupirovannoy-hersonschine.htmlРакурс
Повітряні сили уразили об'єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою.
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Про це увечері 4 березня повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. Він подякував пілотам за успішну бойову роботу.
Судячи з кадрів відео, йдеться про французьку авіабомбу AASM-250 Hammer.
На відео видно, що на ній українські військові написали «За дітей Одеси».
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