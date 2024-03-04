Воздушные силы поразили французской авиабомбой объект армии россии на оккупированной Херсонщине

https://racurs.ua/n193008-vozdushnye-sily-porazili-francuzskoy-aviabomboy-obekt-armii-rf-na-okkupirovannoy-hersonschine.html

Ракурс

Повітряні сили уразили об'єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою.

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Про це увечері 4 березня повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. Він подякував пілотам за успішну бойову роботу.

Судячи з кадрів відео, йдеться про французьку авіабомбу AASM-250 Hammer.

На відео видно, що на ній українські військові написали «За дітей Одеси».