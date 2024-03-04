Ракурсhttps://racurs.ua/
Повітряні сили уразили об’єкт арміїї рф на окупованій Херсонщині французькою авіабомбою
Повітряні сили уразили французькою авіабомбою об'єкт арміїї рф на окупованій Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193008-povitryani-syly-urazyly-obiekt-armiyiyi-rf-na-okupovaniy-hersonschyni-francuzkou-aviabombou.htmlРакурс
Повітряні сили уразили об'єкт ворога на Херсонщині французькою авіабомбою.
.
Про це увечері 4 березня повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. Він подякував пілотам за успішну бойову роботу.
Судячи з кадрів відео, йдеться про французьку авіабомбу AASM-250 Hammer.
На відео видно, що на ній українські військові написали «За дітей Одеси».
Загрузка...