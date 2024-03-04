Йдеться про майбутнє - Макрон про війська Франції в Україні

https://racurs.ua/ua/n193007-ydetsya-pro-maybutnie-makron-pro-viyska-franciyi-v-ukrayini.html

Ракурс

Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю чеським порталам Novinky та Pravo. cz нагадав, що він говорив про відправку військ під час зустрічі з представників понад двадцяти держав у Парижі у відповідь на питання й тоді лише зазначив, що «ніщо не можна виключати».

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Це не означає, що ми розглядаємо можливість відправки французьких військ в Україну в найближчому майбутньому, але це означає, що ми розпочинаємо дискусію і думаємо про все, що можна зробити, щоб підтримати Україну, особливо на українській території, — додав він.

За словами президента Франції, учасники зустрічі погодилися з п’ятьма сферами, де вони хотіли б зробити більше: кіберзахист, спільне виробництво військової техніки в Україні, безпека країн, яким безпосередньо загрожує російський наступ в Україні, зокрема Молдови, можливість підтримати Україну на кордоні з білоруссю та операції з розмінування.