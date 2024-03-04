Удар по одеській багатоповерхівці: з'явився список загиблих

⁠Стали відомі імена жертв удару російських нацистів по багатоповерхівці на проспекті Добровольського в ніч на 2 березня. Список загиблих опублікувала одеська мерія.

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За час пошуково-рятувальної операції, що тривала дві доби, з-під завалів витягли тіла 12 людей, ще 20 дістали поранення.

Загиблі:

Прощання із загиблими відбудеться в найближчі кілька днів.

Журналістка Інна Зелена написала про цей злочин допис:

Тіло 8-річної Злати дістали з-під завалів. Коли мені було вісім, я малювала акварельками ліс, я думала, що підвал — місце, звідки береться вишневе варення і абрикосовий компот; я слухала не сирени, а радіо «Шарманку», дивилась не телемарафон, а Робіка. Чекала літа, бо батьки купили мені класний червоний велосипед. Мабуть, Злата теж чекала літа. Але її тіло сьогодні деблокували з-під завалів. Останнє, після тіла її тата, мами, братика і новонародженої сестри.

Маленький Тимофій дивиться з останньої світлини в його короткому житті. Я дивлюсь в його очі — ще не мають кольору. Точнісінько, як в мого Артема. Думаю — був би карооким?

Його тато ніколи не дізнається, як він сміється, бо, мабуть, він ще не навчився сміятися, коли росіяни вирішили, що більше йому не варто жити.

Тіло 8-річної Злати деблокують з-під завалів, маленький Тимофій ніколи не засміється вперше, 7-місячна Ліза не зробить перших кроків, 10-річний Сергій не ганятиме влітку мʼяча з друзями.

Поки ми не хочемо про політику, втомилися від війни, шукаємо компромісів і винних, нас вбиватимуть росіяни, безграмотні, темні та жорстокі, яким абсолютно байдуже на високі матерії, політику, памʼятники єкатєрінам і коли святкувати Різдво. Бо їхня мета — вбити Лізу і Тимофія, Сергія і Злату. Всіх наших дітей. Всіх нас.