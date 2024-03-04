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Росіяни убили дроном двох рятувальників під час повторного обстрілу біля Краматорська
Росіяни убили дроном рятувальників під час повторного обстрілу біля Краматорськаhttps://racurs.ua/ua/n193005-rosiyany-ubyly-dronom-ryatuvalnykiv-pid-chas-povtornogo-obstrilu-bilya-kramatorska.htmlРакурс
Черговий воєнний злочин армії росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині.
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4 березня під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.
Як розповів у своїх соцмережах міністр Ігор Клименко, загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик.
Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Світла пам’ять, — написав міністр
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