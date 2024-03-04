Росіяни убили дроном двох рятувальників під час повторного обстрілу біля Краматорська

https://racurs.ua/ua/n193005-rosiyany-ubyly-dronom-ryatuvalnykiv-pid-chas-povtornogo-obstrilu-bilya-kramatorska.html

Ракурс

Черговий воєнний злочин армії росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині.

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4 березня під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

Як розповів у своїх соцмережах міністр Ігор Клименко, загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик.