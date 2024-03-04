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Ракурс
Росіяни убили дроном двох рятувальників під час повторного обстрілу біля Краматорська

Росіяни убили дроном рятувальників під час повторного обстрілу біля Краматорська

4 бер 2024, 20:25
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Черговий воєнний злочин армії росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині.


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4 березня під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.

Як розповів у своїх соцмережах міністр Ігор Клименко, загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик.

Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Світла пам’ять, — написав міністр

Джерело: Ракурс


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