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Россияне убили дроном спасателей во время повторного обстрела возле Краматорска
Россияне убили дроном спасателей во время повторного обстрела возле Краматорскаhttps://racurs.ua/n193005-rossiyane-ubili-dronom-spasateley-vo-vremya-povtornogo-obstrela-vozle-kramatorska.htmlРакурс
Черговий воєнний злочин армії росії забрав життя двох рятувальників на Донеччині.
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4 березня під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником.
Як розповів у своїх соцмережах міністр Ігор Клименко, загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик.
Тепер їм назавжди 29 та 31. Ще троє рятувальників отримали поранення, їм надається медична допомога. У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити. Щирі співчуття рідним, близьким та друзям наших колег. Світла пам’ять, — написав міністр
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