Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
30 тыс. турникетов почти год пролежали на складе

30 тыс. турникетов почти год пролежали на складе

4 мар 2024, 19:59
999

30 тис. турнікетів замість потрапити на фронт майже рік пролежали на складі.


.

Про це 4 березня розповіли в Міноборони із посиланням на дані аудиту.

Нові якісні американські турнікети виявили у сховищі однієї з військових частин на Житомирщині.

Вони прибули до України у квітні 2023 року. Наразі майже третину з них видали військовим.

Також ініційовано видачу індивідуальних аптечок, рюкзаків для бойових медиків, що тривалий час зберігалися на складах.

Завдання внутрішнього аудиту Міноборони — не просто виявляти випадки зловживань та реагувати на них, а й запобігати неефективному використанню військового ресурсу. Через ефективніше планування, посилену підзвітність, солідарність на усіх рівнях ухвалення рішень, — заявив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров