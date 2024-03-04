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Утечка документов Пентагона - Тейшейра согласился на 16 лет тюрьмы
Утечка документов Пентагона — Тейшейра согласился на 16 лет тюрьмыhttps://racurs.ua/n193003-utechka-dokumentov-pentagona-teysheyra-soglasilsya-na-16-let-turmy.htmlРакурс
Екснацгвардієць Джек Тейшейра визнав свою провину у справі про витік документів Пентагону і погодився на тюремний термін у 16 років.
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Про це повідомляє ABC News, додаючи, що раніше 21-річний Тейшейра заперечував свою провину.
Він пішов на угоду зі слідством та визнав себе винним за всіма шістьма пунктами звинувачення в умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. В обмін на це прокурори погодилися не предʼявляти йому додаткових звинувачень за Законом про шпигунство, який передбачає суворіші покарання.
Джек Тейшейра служив на військовій базі США «спеціалістом з кібертранспортних систем». Він ділився розвідданими про війну в Україні у чаті Discord і зливав туди документи Пентагону на аудиторію 20—30 людей. Його заарештували у квітні 2023 року, після чого висунули обвинувачення за шістьма пунктами.
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