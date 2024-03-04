Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУ

Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУ

4 мар 2024, 18:47
999

Президент України замінив командувача Сил підтримки ЗСУ: замість Дмитра Гереги призначили Олександра Яковця.


.

Про це йдеться в указі від 4 березня на сайті ОП.

29 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ. Його попередник Олег Гуляк звільнений з посади іншим указом президента.

Бригадний генерал Олександр Яковець був начальником інженерних військ Сил підтримки ЗСУ.

Ще під час АТО він виконував завдання щодо влаштувань мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони.

Сили підтримки призначені для оперативного забезпечення військ. Це інженерна підтримка, РЕБ, радіаційний, хімічний та біологічний захист, топографічне забезпечення тощо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров