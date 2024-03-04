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Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУ
Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУhttps://racurs.ua/n193002-zelenskiy-smenil-esche-odnogo-komanduuschego-v-vsu.htmlРакурс
Президент України замінив командувача Сил підтримки ЗСУ: замість Дмитра Гереги призначили Олександра Яковця.
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Про це йдеться в указі від 4 березня на сайті ОП.
29 лютого президент Володимир Зеленський призначив генерала Володимира Карпенка новим командувачем Сил логістики ЗСУ. Його попередник Олег Гуляк звільнений з посади іншим указом президента.
Бригадний генерал Олександр Яковець був начальником інженерних військ Сил підтримки ЗСУ.
Ще під час АТО він виконував завдання щодо влаштувань мінно-вибухових загороджень першого рубежу оборони.
Сили підтримки призначені для оперативного забезпечення військ. Це інженерна підтримка, РЕБ, радіаційний, хімічний та біологічний захист, топографічне забезпечення тощо.
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