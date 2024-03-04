Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУ

Зеленский сменил еще одного командующего в ВСУ

https://racurs.ua/n193002-zelenskiy-smenil-esche-odnogo-komanduuschego-v-vsu.html

4 мар 2024, 18:47 999

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