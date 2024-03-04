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В Киеве проверят ВЛК из-за большого числа жалоб
В Киеве проверят ВЛК из-за большого числа жалобhttps://racurs.ua/n193001-v-kieve-proveryat-vlk-iz-za-bolshogo-chisla-jalob.htmlРакурс
Міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко підписав наказ про перевірки військово-лікарських комісій у Києві через велику кількість скарг.
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Основні з них стосуються дуже базових речей. Це і недотримання електронної черги, і відсутність базових умов для комфортного проходження ВЛК, і не оптимізовані маршрути. Це елементарна повага до людей, — повідомив Віктор Ляшко.
Поза увагою МОЗ, як зазначив міністр, не залишаться і корупція, наприклад, вимагання хабарів за врахування усіх наявних хвороб та станів під час медичних оглядів, формальний підхід до проходження ВЛК військовозобовʼязаними, недбалість лікарів, проблеми з оскарженням висновків тощо.
Йдеться про випадки, коли лікарі навмисно зазначають невірний діагноз або вимагають хабарі за вірний.
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